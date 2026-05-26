Москва26 мая Вести.Запад надеется заблокировать интеграционные процессы в СНГ и подорвать страны Содружества изнутри. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе выступления на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ)​​​.

Поэтому, как подчеркнул директор ФСБ РФ, крайне важно объективно оценивать ситуацию и совместно защищать интересы государств СНГ. Бортников заметил, что эти интересы взаимосвязаны куда сильнее, чем в рамках отношений с любыми внешними игроками.

Российские спецслужбы на фоне конфронтации с Западом ведут свою работу очень профессионально для принятия соответствующих мер воздействия, основываясь на необходимом объеме информации, заявлял Бортников Павлу Зарубину, сообщала ИС "Вести".