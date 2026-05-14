Москва14 мая Вести.Для Запада постсоветские государства не представляют самостоятельной ценности, а скорее служат инструментами для достижения более масштабных геополитических целей, направленных на Россию. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

Поэтому и Украина, и любое другое постсоветское государство для Запада не является никакой желанной целью, никаким желанным союзником, членом этого блока. Вы и цивилизационно ничего общего с ними не имеете. Экономически вы им совершенно не интересны, только с точки зрения ресурсов. Вы им интересны только из-за того, что волей всевышнего и историческим процессом сложилось так, что вы находитесь вокруг России. Другой ценности для этих людей нет. Я вас уверяю, если бы вы находились значительно южнее, намного восточнее или еще где-то, вы были им абсолютно неинтересны и никто бы в жизни с вами не контактировал. Вы им нужны только для того, чтобы создавать проблемы для России. Вы, говоря языком не очень любимого мной Льва Давидовича Троцкого, вы тем не менее являетесь хворостом, который они должны поджечь для того, чтобы устроить революцию в России. Другой никакой цели никто не преследует заявил Сардарян

Ранее он заявил, что за всю историю, в разные периоды времени Россия сталкивалась с военными конфликтами с разными странами мира, но никогда в нашей истории не было ситуации, когда абсолютно все без исключения западные страны воевали бы с нашей страной одновременно, причем наша страна выступала в одиночку, если не считать поддержку корейского народа. Поэтому, по мнению Сардаряна, Россия должна использовать любой формат, который способен разделить и ослабить страны-участницы военного конфликта.