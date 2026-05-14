Москва14 мая Вести.Западные политики не верят в военное поражение России. Их стратегия сводится к подрыву конституционного строя, поскольку они видят в правлении президента Путина угрозу своему глобальному доминированию. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

Именно поэтому, по его мнению, западные СМИ всячески тиражируют дезинформацию о том, что специальная военная операция безуспешна для России и это единственный нарратив, который они последние несколько лет пытаются донести.

Они все исходили из того, что в конечном счете на поле боя в любом случае Россия победит. Вопрос в том, что надо найти способ и отмычку для того, чтобы пошатнуть конституционный строй, свергнуть государственную власть, потому что до тех пор, пока Россию возглавляет Путин, он ведет эту страну к тому, чтобы Запад постепенно сокращал собственное доминирование в мире. Поэтому единственная цель, которую они перед собой ставят, - это расшатать конституционную власть в стране. Они ее пытаются добиться разными методами заявил Сардарян

Дезинформация об истинном положении дел в зоне СВО – один из методов расшатывания страны изнутри.

Пусть каждый себе задаст вопрос: идет специальная военная операция, есть ли миллиметр российской территории, который перешел под контроль другого государства? Нет. Наша территория только расширяется за все это время. Мы понимаем, что в день начала специальной военной операции те требования, которые были выдвинуты Президентом РФ, они уже максимально близки к выполнению, но я вам скажу, с большим перебором, потому что тогда речь шла о Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике. В настоящий момент в наш состав входит также Запорожская область, Херсонская область, о которых в тот момент речь не шла. И на каждом из этапов проведения СВО президент РФ шел на компромисс и давал возможность прекратить его и дипломатическим путем прийти к решению. Украинцы, ведомые британцами и Западом отказывались. Была ли хоть раз за весь этот период времени ситуация, когда, отказавшись от условий, выдвигаемых Россией, к следующему раунду переговоров украинцы подходили в лучшем состоянии? Нет. С каждым разом их состояние ухудшается и ухудшается рассказал Сардарян

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в победе РФ в СВО. Комментируя прием в Ереване ряда европейских лидеров, которые поддерживают киевский режим, он подчеркнул, что конфликт России и Украины - это не война Армении, "а наша война и мы ее выиграем", заявил он