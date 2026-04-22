Слова Путина об СВО обозначают двойную стратегию, заявили на Западе L'AntiDiplomatico: слова Путина о целях СВО — это двойная стратегия

Москва22 апр Вести.Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва уверена в достижении целей СВО на Украине, отражают переговорную стратегию. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

Как отмечает издание, слова российского лидера о том, что российская сторона уверена в достижении целей спецоперации, но не собирается делать никаких публичных заявлений на этот счет, обозначают двойную стратегию Москвы.

…Слова Путина, по сути, обозначают двойную стратегию: избегать излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимущество говорится в статье

Накануне Владимир Путин заявил, что РФ знает, чем закончится конфликт на Украине, но не станет делать публичных заявлений. Москва продолжит достигать своих целей, заверил глава государства.