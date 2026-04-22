Москва22 апрВести.Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва уверена в достижении целей СВО на Украине, отражают переговорную стратегию. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.
Как отмечает издание, слова российского лидера о том, что российская сторона уверена в достижении целей спецоперации, но не собирается делать никаких публичных заявлений на этот счет, обозначают двойную стратегию Москвы.
…Слова Путина, по сути, обозначают двойную стратегию: избегать излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимуществоговорится в статье
Накануне Владимир Путин заявил, что РФ знает, чем закончится конфликт на Украине, но не станет делать публичных заявлений. Москва продолжит достигать своих целей, заверил глава государства.