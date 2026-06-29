Заявления Путина о ситуации в зоне СВО были адресованы Западу, считает эксперт Эксперт считает, что заявления Путина были адресованы "операторам эскалации"

Москва29 июн Вести.Заявления президента РФ Владимира Путина о ходе специальной военной операции в первую очередь были адресованы не киевскому режиму, а тем, кто его поддерживает. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, "операторов эскалации", которые обеспечивают финансовую и военно-техническую поддержку Украины, тоже могут ждать возможные негативные последствия.

ВСУ, которые на определенных направлениях сейчас испытывают затруднения, как кадровые, так и де-факто перспективы прорыва оборонительных линий, они всю эту обстановку прекрасно знают … Как мне кажется, все эти публичные заявления адресованы операторам эскалации и тем, кто сейчас очень усиленно обеспечивает военно-техническое сопровождение террористических ударов киевского режима сказал Степанов

Ранее Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что киевский режим понесет законное наказание за атаки на приграничные районы Курской области. Российский лидер подчеркнул, что расплатой станет утрата территорий, необходимых для создания зоны безопасности вдоль границ.