Москва28 маяВести.Президент России Владимир Путин заявил, что эскалация напряженности в отдельных регионах негативно влияет на все мировое сообщество.
Об этом говорится в приветствии главы государства участникам первого Международного форума по безопасности в Москве.
Современный мир взаимозависим и взаимосвязан – поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообществосказал Путин
Ранее немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер заявил, что страны Североатлантического альянса пытаются спровоцировать мощный удар Вооруженных сил (ВС) России по Украине. По его словам, "организаторы Третьей мировой войны" добиваются эскалации конфликта.