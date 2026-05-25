Москва25 мая Вести.Страны Североатлантического альянса пытаются спровоцировать мощный удар Вооруженных сил (ВС) России по Украине. Об этом заявил немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер.

По его словам, "организаторы Третьей мировой войны" добиваются эскалации конфликта.

Непрерывные бомбардировки гражданских объектов в России специалистами стран НАТО провоцируют усиленный ответ со стороны России, которая до этого момента действовала очень осторожно написал Вернер в соцсети X

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио напомнил ему о том, что ранее Москва опубликовала рекомендацию иностранным государствам эвакуировать своих дипломатов и других граждан из Киева. Лавров также обратил внимание американского госсекретаря на достигнутые на высшем уровне в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении конфликта на Украине.

Между тем профессор Туомас Малинен заявил, что Финляндия и страны Европы недооценивают реальную военную мощь России.