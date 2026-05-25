Москва25 маяВести.Финляндия недооценивает потенциал реальной российской военной мощи. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
Так он прокомментировал удар возмездия "Орешником" по Украине.
Меня беспокоит неспособность многих финских и европейских "экспертов" понять, с чем мы имеем дело в отношениях с Россией. Я говорю не о ее колоссальном ядерном арсенале. В настоящее время Россия обладает непревзойденным ракетным и беспилотным потенциаломнаписал Малинен
Он подчеркнул, что западные СМИ и аналитики намеренно пытаются скрыть реальную военную мощь России.
Накануне военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что массированный удар Вооруженных сил России в ответ на теракт в Старобельске показал возможности российского новейшего оружия, которое не могут перехватить системы противовоздушной обороны, предоставленные киевскому режиму Западом.
Между тем британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что удар "Орешником" вызвал панику у главы киевского режима Владимира Зеленского.