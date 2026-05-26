Практически недосягаемый: "Орешник" и беспомощность украинской ПВО по оценке Yle Yle: у Украины нет возможностей перехватить "Орешник"

Москва26 мая Вести.Финское издание Yle сообщает, что у Киева отсутствуют средства для противодействия новейшей российской ракете "Орешник". Аналитики издания пришли к выводу, что характеристики данного оружия делают его практически неуязвимым для существующих систем противовоздушной обороны.

Траектория его полета представляет собой резкий взлет и крутое пике, при этом боеголовки могут поражать отдельные цели считает автор публикации

По мнению обозревателя, это делает оружие практически недосягаемым для действующих систем противовоздушной обороны Украины. В статье также отмечается, что российская ракета движется быстрее большинства современных аналогов.

Вооруженные силы России применили "Орешник" в ходе "удара возмездия" по украинским военным целям 24 мая, после того как 22 мая беспилотники ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске, что привело к гибели 21 студента и ранению 44 человек.