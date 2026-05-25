Москва25 мая Вести.В западной прессе выходят публикации по поводу российского удара по Украине с применением баллистической ракеты "Орешник", пишет РИА Новости. По данным агентства, иностранные журналисты обращают внимание как на последствия удара, так и на технические особенности оружия.

Так, британская газета The Telegraph обратила внимание на то, что Россия выпустила по Киеву сотни дронов и ракет, включая "Орешник", который может нести ядерный заряд. В материале британского издания сказано, что данная ракета движется со скоростью в 10 раз быстрее скорости звука. Авторы материала заявили, что "Орешник" невозможно перехватить.

Журналисты издания The New York Times написали, что "Орешник" выпускает в полете множество боеголовок, которые движутся по крутым траекториям и недоступны для перехвата американскими системами Patriot.

Издание Independent указало на разрушительные для Киева последствия после удара "Орешником".

В свою очередь американский телеканал CNN сообщил, что российская сторона применила "Орешник" в ходе одной из крупнейших бомбардировок Киевской области с начала СВО. По данным телеканала, скорость ракеты и траектория ее полета делают данное вооружение практически неуязвимым для имеющихся у Киева систем противовоздушной обороны.

Издание Daily Express выпустило публикацию, в которой сказано, что использование этой "ужасающей" ракеты стало частью страшной волны.

24 мая Минобороны РФ сообщило об ударе по целям на Украине ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". В сообщении было сказано, что удар нанесен в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.