Москва25 мая Вести.Армия России массированным ударом возмездия в ответ на теракт в Старобельске продемонстрировала возможности своего новейшего оружия, которое не могут перехватить системы противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, ВС РФ в ходе удара возмездия применили сразу несколько систем вооружений, защиты от которых у Украины нет.

Показали возможности нашего оружия с точки зрения того, что оно практически несбиваемое, хоть они и говорят, что сбивают. Это, конечно же, оперативно-тактический комплекс "Орешник" с разделяемыми боеголовками, он применялся не один раз - и в Белой Церкви, и в Киеве. Это и авиационный комплекс "Кинжал", и морской "Циркон", который может стрелять по сухопутным целям. А также вся линейка других средств поражения: это крылатые ракеты - и морского, и воздушного, и наземного базирования - и беспилотники, которые шли для вскрытия противовоздушной обороны врага, которая осталась отметил эксперт

Он подчеркнул, что предоставленные Западом средства противовоздушной обороны бессильны против новейшего российского оружия.

Они не могут перехватить, потому что это оружие построено на других принципах, и системы, которые у них есть, в том числе Patriot - даже если бы самый современный был, а я не думаю, что самые современные там у них стоят, - он не может сбивать на таких скоростях, и особенно когда разделяемые боеголовки идут с большими скоростями. Так же тяжело сбить и "Кинжал", и "Циркон". Понимание этого есть. Идет создание противоракетной обороны, типа как Штаты хотят "Золотой купол"… Но история показала, что и "Железный купол" можно пробивать, и другие средства противоракетной обороны заявил Дандыкин

Как отметил эксперт, российские средства поражения превосходят западные средства защиты.

Так что здесь очевидно: в настоящее время наши средства ответного удара, поражения превосходят средства защиты, которые предоставили киевскому режиму натовцы. Включая, конечно, американцев - это американский комплекс резюмировал он

В понедельник МИД РФ заявил, что удары Украины по гражданскому населению России переполнили чашу терпения, и Вооруженные Силы РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам.