Москва20 апр Вести.Удар возмездия Вооруженных сил России по объектам украинского военно-промышленного комплекса раскрывает неэффективность антироссийских санкций Запада. Об этом сообщил американский журнал The National Interest (TNI).

Подчеркивается, что возможности РФ в области использования баллистических ракет укрепляются.

Массированный авианалет … подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций говорится в материале

Министерство обороны России 16 апреля сообщило о нанесении удара возмездия по объектам ОПК Украины. В ведомстве добавили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.