Москва16 мая Вести.Признание главы киевского режима Владимира Зеленского о количестве беспилотников, запущенных по объектам на Украине, показывает масштаб возмездия Вооруженных сил России. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. И это было частью более масштабной серии ударов по Украине... Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно сказал он

Эксперт отметил, что Россия способна организовывать и координировать такие удары, и когда она делает это, украинские средства противовоздушной обороны очень быстро сдают позиции.

15 мая Минобороны России сообщило, что на этой неделе ВС РФ нанесли три удара возмездия по Украине. Целями российских войск стали военные предприятия, объекты транспортной и портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, аэродромы, места сборки, хранения и запуска БПЛА, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации боевиков киевского режима и иностранных наемников.