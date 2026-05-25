Москва25 мая Вести.Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет призвал Зеленского озвучить реальные предпосылки массированного ракетного удара со стороны России. По словам парламентария, украинское руководство умышленно скрывает от общественности повод для жестких ответных мер Москвы.

Зеленский продолжает лить крокодиловы слезы, сознательно умалчивая, что удар возмездия стал ответом России на террористический акт в Старобельске, где Вооруженные силы Украины ударили по общежитию с детьми заявил Шеремет в беседе с РИА Новости

Он добавил, что вместо постоянных обращений к Западу за военной помощью главе киевского режима следовало бы признать совершенные преступления.

Ранее Министерство обороны РФ подтвердило применение новейшего комплекса "Орешник", а также ракет "Искандер", "Кинжал" и "Циркон" в ответ на удары Украины по российским гражданским объектам.