Профессор Малинен: Финляндия пострадает первой, если разместит у себя ЯО

Москва11 апр Вести.Финляндия первой окажется под ударом в конфликте между НАТО и Россией, если разместит на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

Конфликт на Ближнем Востоке, отметил Малинен, показал, что НАТО и США бессильны перед гиперзвуковыми ракетами. А Россия – мировой лидер по созданию подобного вооружения.

Я понимаю необходимость получения разрешения НАТО и США на размещение ядерного оружия на финской территории в случае войны. Однако, похоже, наши марионеточные лидеры упускают из виду тот факт, что если мы это допустим, то первыми пострадаем и получим серьезный удар, если разразится война между НАТО и Россией написал Малинен в соцсети Х

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей грозит гибелью экономики и обнищанием европейцев.

Между тем, согласно "Рейтингу недружественных правительств", который ежемесячно составляет газета "Взгляд", уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордно высокой планки. А Финляндия занимает второе место в этом рейтинге.