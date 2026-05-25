Москва25 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе беседы государственный деятель напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению американской стороны в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта.

В частности, Лавров выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности. Это преграждает путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов, отмечается в сообщении МИД РФ.

Также министр иностранных дел довел до Рубио информацию о том, что Вооруженные силы России в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.