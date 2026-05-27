В ГВП РФ заявили, что пыткам в плену подвергались большинство плененных военных

ГВП РФ: большинство возвращенных из плена российских военных подвергались пыткам В ГВП РФ заявили, что пыткам в плену подвергались большинство плененных военных

Москва27 мая Вести.Большинство российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, столкнулись с систематическим физическим насилием и издевательствами. Об этом сообщил представитель Главной военной прокуратуры РФ Александр Белан, выступая на Международном форуме по безопасности.

С целью установления тяжести причиненного вреда здоровью получаются заключения судебно-медицинских экспертиз отметил Белан

Он подчеркнул, что по результатам проведенных обследований официально установлено, что жестокому обращению, физическому насилию и пыткам в плену подверглись большинство из плененных военнослужащих.