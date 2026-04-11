Москва11 апр Вести.В плену у вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военных избивали и иногда морили голодом. Об этом ИС "Вести" рассказал российский боец, вернувшийся из украинского плена в рамках обмена.

Мужчина рассказал, что находился в плену полтора года.

Условия разные … Бывало холодно, бывало голодно, бывало сытно. Бывало били, бывало не били. По-разному … Я знал [что обменяют], потому что я хотел к себе домой попасть, домой в Россию, на Родину сказал военный

Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175", сообщили в российском Минобороны. Сейчас освобожденные российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.