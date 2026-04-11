В МО показали кадры с возвращающимися из украинского плена российскими солдатами

Москва11 апр Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры с российскими военными, возвращающимися из украинского плена. Они отправляются домой с подконтрольной Киеву территории.

В ведомстве сообщили, что РФ и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175". Освобожденные российские солдаты в данный момент пребывают на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь.

На видео, в частности, бойцы ВС РФ с государственными флагами, улыбаясь, садятся в автобус для дальнейшей транспортировки домой.

Также на родину были возвращены семь жителей Курской области. Киевский режим незаконно держал их в Сумской области.