"Еду домой": вернувшиеся из плена военные РФ связались с родственниками Вернувшиеся из плена российские военные связались с родственниками

Москва15 мая Вести.Вернувшиеся из украинского плена российские военные связались с близкими и рассказали им о своем самочувствии. Об этом следует из кадров, опубликованных Минобороны РФ.

У меня все хорошо, еду домой. Обрадуй детей, родных и близких. Всех поцелуй, люблю, скучаю, скоро буду сказал один из военных, запечатленных на видео

На кадрах можно увидеть разговоры троих военных с их близкими, в том числе с мамой. "Мам, не переживай", - сказал ей военный.

По сообщению Минобороны РФ за 15 мая, российская сторона вернула 205 российских военных, взамен были переданы 205 украинских военнослужащих. На данный момент возвращенные российские бойцы находятся в Белоруссии, где получают лечение и психологическую помощь.