Москва11 апрВести.Российские военнослужащие, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена, созвонились с родными и близкими.
Один из бойцов рассказал, что сейчас они находятся на территории Белоруссии, однако уже вечером 11 апреля должны приехать в Москву.
Отмечается, что родные и близкие военнослужащих не могут сдержать слез.
Давай, все, отставить слезы. Все хорошо будетсказал один из бойцов
11 апреля между РФ и Украиной состоялся обмен пленными в формате "175 на 175". Помимо этого, удалось вернуть последних семерых жителей Курской области, который были похищены украинскими боевиками во время вторжения в регион. Известно, что это пять женщин и двое мужчин.
Россиян на границе Белоруссии и Украины встречала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она спросила о самочувствии россиян, а также об условиях их содержания на Украине.