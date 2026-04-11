Вернувшиеся из плена российские бойцы созвонились с родными

Москва11 апр Вести.Российские военнослужащие, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена, созвонились с родными и близкими.

Один из бойцов рассказал, что сейчас они находятся на территории Белоруссии, однако уже вечером 11 апреля должны приехать в Москву.

Отмечается, что родные и близкие военнослужащих не могут сдержать слез.

Давай, все, отставить слезы. Все хорошо будет сказал один из бойцов

11 апреля между РФ и Украиной состоялся обмен пленными в формате "175 на 175". Помимо этого, удалось вернуть последних семерых жителей Курской области, который были похищены украинскими боевиками во время вторжения в регион. Известно, что это пять женщин и двое мужчин.

Россиян на границе Белоруссии и Украины встречала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она спросила о самочувствии россиян, а также об условиях их содержания на Украине.