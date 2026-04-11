Москва11 апрВести.Российский военнослужащий рассказал ИС "Вести", что его вернули из украинского плена накануне дня рождения.
Боец добавил, что дома его ждут две дочери, супруга, мама и сестры.
Так это [обмен] еще [не только на Пасху], но и на день рождения мой случилось. У меня завтра день рождениясказал военный
Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175". Сейчас освобожденные россияне находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.