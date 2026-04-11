Боец ВС РФ рассказал, что его вернули из плена накануне дня рождения

Москва11 апр Вести.Российский военнослужащий рассказал ИС "Вести", что его вернули из украинского плена накануне дня рождения.

Боец добавил, что дома его ждут две дочери, супруга, мама и сестры.

Так это [обмен] еще [не только на Пасху], но и на день рождения мой случилось. У меня завтра день рождения сказал военный

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175". Сейчас освобожденные россияне находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.