МО РФ показало кадры с вернувшимися из плена российскими бойцами Минобороны РФ опубликовало видеокадры с возвращением российских бойцов из плена

Москва24 апр Вести.Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими.

О проведении обмена военнопленными между Россией и Украиной в МО РФ сообщили в пятницу. Обмен был проведен по формуле "193 на 193". При возвращении военных РФ посреднические усилия гуманитарного характера оказали США и ОАЭ.

Вернувшиеся из плены российские бойцы в настоящее время находятся в Белоруссии и впоследствии будут доставлены РФ для прохождения лечения и реабилитации, добавили в МО.