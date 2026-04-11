Российский боец рассказал, что в плену молился и верил в возвращение домой

Москва11 апр Вести.Российский боец, вернувшийся из украинского плена в рамках обмена, рассказал ИС "Вести", что все время молился и верил в освобождение.

Военный добавил, что находился в плену полгода.

Эмоции, конечно, зашкаливают. В таких местах веришь как бы в Бога, просишь за своих родных, близких, за себя молишься. Было по-разному. Плен есть плен, но вера, что тебя Россия не оставит и тебя вернут домой к твоим близким, это самое сильное, что было. Я рад и благодарен России и всем тем, кто помогает в возвращении своих бойцов, своих воинов на родину. Большое спасибо сказал военный

Россия и Украина сегодня, 11 апреля, провели обмен пленными по схеме "175 на 175".

