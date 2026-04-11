Москва11 апрВести.Российский боец Игорь Михалев, вернувшийся из украинского плена, рассказал ИС "Вести", что никто из бойцов заранее не знал об обмене.
Военнослужащий добавил, что провел в украинском плену семь месяцев.
Сегодня утром [узнали], просто подъем, перечислили фамилии, кто на выход. Переодели, в автобус, и на аэродром. Заранее никто не зналсказал Михалев
Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175".
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о подготовке воссоединения 16 семей из РФ и с Украины.