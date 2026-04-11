Российский военный Михалев: никто из бойцов заранее не знал об обмене пленными

Военный Михалев заявил, что никто из бойцов заранее не знал об обмене пленными

Москва11 апр Вести.Российский боец Игорь Михалев, вернувшийся из украинского плена, рассказал ИС "Вести", что никто из бойцов заранее не знал об обмене.

Военнослужащий добавил, что провел в украинском плену семь месяцев.

Сегодня утром [узнали], просто подъем, перечислили фамилии, кто на выход. Переодели, в автобус, и на аэродром. Заранее никто не знал сказал Михалев

Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175".

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о подготовке воссоединения 16 семей из РФ и с Украины.