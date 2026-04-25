Вернувшийся из украинского плена боец: письма от семьи помогали держаться

Военнослужащий рассказал, что помогало ему держаться в украинском плену Вернувшийся из украинского плена боец: письма от семьи помогали держаться

Москва25 апр Вести.Мысли о семье помогали переносить тяготы украинского плена, заявил ИС "Вести" вернувшийся в Россию военный с позывным Орел.

На Родину из украинского плена накануне вернулись 193 российских бойца.

Первое время звонки были, потом запретили. Только письма. У меня жена, двое детей. [Помогали] письма: от жены приходили, от детей приходили рисунки. Потом пришла фотография рассказал Орел

На Украину также вернулись 193 пленных солдата. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты и США.