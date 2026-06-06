Москва6 июнВести.Военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ), освобожденные из украинского плена, поделились впечатлениями после возвращения на Родину.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, принимавшая участие в процессе возвращения пленных военных, рассказала ИС "Вести", что после прошедшего 5 июня обмена бойцы звонили родным с ее телефона.
Очередной обмен между Москвой и Киевом состоялся на условиях "один на одного": 185 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории, а взамен были переданы 185 взятых ранее в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
После завершения процедуры обмена самолет Ил-76МД доставил военнослужащих на один из аэродромов в Подмосковье. Посредническую помощь в организации очередной гуманитарной операции оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны России.
Долетели хорошо, очень рад, был очень насыщенный день. Сейчас надеюсь на скорейшую реабилитациюподелился с корреспондентом ТАСС один из бойцов
Другой военнослужащий рассказал, что успел позвонить близким, добавив, что чувствует себя отлично и "рад, что дома".
Ранее Яна Лантратова рассказала, что во время официальной встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обсуждался вопрос возвращения жителей Курской области.