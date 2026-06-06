Освобожденные из плена бойцы ВС РФ поделились эмоциями после возвращения домой

Освобожденные из плена российские бойцы позвонили родным Освобожденные из плена бойцы ВС РФ поделились эмоциями после возвращения домой

Москва6 июн Вести.Военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ), освобожденные из украинского плена, поделились впечатлениями после возвращения на Родину.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, принимавшая участие в процессе возвращения пленных военных, рассказала ИС "Вести", что после прошедшего 5 июня обмена бойцы звонили родным с ее телефона.

Очередной обмен между Москвой и Киевом состоялся на условиях "один на одного": 185 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории, а взамен были переданы 185 взятых ранее в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После завершения процедуры обмена самолет Ил-76МД доставил военнослужащих на один из аэродромов в Подмосковье. Посредническую помощь в организации очередной гуманитарной операции оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны России.

Долетели хорошо, очень рад, был очень насыщенный день. Сейчас надеюсь на скорейшую реабилитацию поделился с корреспондентом ТАСС один из бойцов

Другой военнослужащий рассказал, что успел позвонить близким, добавив, что чувствует себя отлично и "рад, что дома".

Ранее Яна Лантратова рассказала, что во время официальной встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обсуждался вопрос возвращения жителей Курской области.