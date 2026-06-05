Москва5 июн Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала ИС "Вести", что во время официальной встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обсуждался вопрос возвращения жителей Курской области.

По ее словам, во время встречи они также договорились, что будут выстраивать взаимодействие с "чистого листа".

Мы говорили о возврате граждан Курской области, которые находятся на территории Украины. Я надеюсь, что в скором времени мы их сможем вернуть домой сказала омбудсмен

Ранее Яна Лантратова рассказала, что договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом об обмене списками гражданских для возвращения на родину.