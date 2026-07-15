Лантратова рассказала о конструктивной работе с украинским омбудсменом Лантратова: контакт с украинским омбудсменом работает конструктивно и эффективно

Москва15 июл Вести.Первая встреча уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом прошла в Белоруссии. В ходе конструктивного диалога удалось достичь ряда договоренностей. Об этом Лантратова рассказала в интервью ИС "Вести".

Она добавила, что стороны условились обмениваться посылками и письмами для военнопленных. Также будут проводиться проверки условий содержания.

Я хочу сказать, что наш контакт работает достаточно конструктивно и эффективно. Первое – о взаимном посещении военнопленных. Это очень важно на самом деле, потому что это возможность проверить условия содержания поделилась Лантратова

Ранее российский омбудсмен рассказала, что в плену у ВСУ больше не осталось мирных жителей Курской области. Все они вернулись к родным.