Москва26 июнВести.Российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что в ближайшие дни встретится с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом ради важной гуманитарной акции.
В пятницу Россия при посредничестве ОАЭ вернула из плена 160 российских военнослужащих, взамен Украине передано 160 пленных военных ВСУ.
Лантратова сообщила, что встретилась в пятницу с Лубинцом и обсудила с ним тему обменов.
В ближайшие дни состоится очень важный для нас гуманитарный обмен. Мы планируем еще раз здесь встретитьсясказала Лантратова, ее слова приводит ТАСС
По ее словам, в пятницу она говорила с Лубинцом о том, что обмены пленными должны быть как можно чаще, также необходимы гуманитарные акции по возвращению мирных жителей и воссоединению семей.