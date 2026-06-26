Лантратова сообщила о предстоящей встрече с Лубинцом и важной гуманитарной акции Лантратова планирует встречу с Лубинцом в ближайшие дни ради гуманитарной акции

Москва26 июн Вести.Российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что в ближайшие дни встретится с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом ради важной гуманитарной акции.

В пятницу Россия при посредничестве ОАЭ вернула из плена 160 российских военнослужащих, взамен Украине передано 160 пленных военных ВСУ.

Лантратова сообщила, что встретилась в пятницу с Лубинцом и обсудила с ним тему обменов.

В ближайшие дни состоится очень важный для нас гуманитарный обмен. Мы планируем еще раз здесь встретиться сказала Лантратова, ее слова приводит ТАСС

По ее словам, в пятницу она говорила с Лубинцом о том, что обмены пленными должны быть как можно чаще, также необходимы гуманитарные акции по возвращению мирных жителей и воссоединению семей.