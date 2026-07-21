Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной Лантратова сообщила о новом обмене пленными с Украиной

Москва21 июл Вести.Москва и Киев планируют провести новый обмен пленными, он может состояться в ближайшее время. Об этом сообщила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она уточнила, что на данный момент идет утверждение списков.

Мы готовим в ближайшее время обмен. Сейчас согласовываются списки, причем это касается отдельно гражданских, отдельно - военнослужащих сказала Лантратова

Она подчеркнула, что пока сознательно не озвучивает даты, чтобы ничего не сорвалось.

Понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие. Это же семьи, которые ждут, они надеются пояснила уполномоченный по правам человека в РФ

Лантратова также рассказала, что с мая Россия смогла вернуть из украинского плена 550 военнослужащих. Российский омбудсмен подчеркнула, что для нее самое главное - это возможность матерей и детей увидеть своих родных. По ее словам, эта задача остается главной в ее деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил активное включение Лантратовой в работу на своем посту.