Лантратова договорилась с Лубинцом об обмене списками для возращения людей домой

Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом Лубинцом Лантратова договорилась с Лубинцом об обмене списками для возращения людей домой

Москва5 июн Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала журналистам, что договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом об обмене списками гражданских для возвращения на родину.

Она сообщил, что провела первую встречу с представителем Украины.

Первое, о чем мы договорились, - об обмене списками тех людей, которых обе стороны готовы забрать и готовы передать сказала Лантратова

Кроме того, по словам российского омбудсмена, стороны достигли договоренностей о совместном посещении военнопленных, которые находятся как в России, так и на территории Украины.

В Министерстве обороны России ранее сообщили, что 5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военных. По данным ведомства, Россия передала 185 украинских пленных.