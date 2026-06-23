Москва23 июн Вести.Омбудсмены России и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных, а также об оперативном обмене информацией об их состоянии и условиях содержания. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на полях консультативной встречи национальных органов государств-членов ШОС по правам человека в Бишкеке.

По ее словам, стороны намерены посещать военнопленных на территории своих государств для оценки условий содержания и фиксации полученных данных. В настоящее время формируется дорожная карта и график таких визитов, которыми затем обменяются обе стороны.

Мы договорились о взаимном посещении военнопленных сказала Лантратова

Она отметила, что также достигнута договоренность о быстром обмене информацией по запросам, связанным с пленными. Речь идет, в частности, о подтверждении факта нахождения человека в плену и сведениях о состоянии его здоровья.

Лантратова подчеркнула, что взаимодействие с украинской стороной носит конструктивный характер. Помимо обменов военнопленными, стороны участвуют в гуманитарных проектах по воссоединению семей и возвращению гражданских лиц.

По словам Лантратовой, уже во время первой встречи удалось добиться воссоединения нескольких семей, которые были разлучены и не имели возможности встретиться друг с другом.