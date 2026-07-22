Лантратова заявила об оперативном обмене списками пропавших без вести с Киевом Лантратова сообщила об обмене списками пропавших с украинским обмудсменом

Москва22 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поддерживает оперативный обмен информацией с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросам пропавших без вести. Об этом Лантратова заявила в интервью агентству ТАСС.

Нам удалось выстроить плотную коммуникацию с украинским омбудсменом. Мы регулярно находимся на связи. Договорились о запуске работы, как говорится, с чистого листа. Первое, что мы делаем, – мы обмениваемся списками без вести пропавших людей сообщила она

Омбудсмен пояснила, что после получения таких списков стороны оперативно проверяют, находятся ли указанные люди в плену или отсутствуют на территории Украины. Лантратова назвала эту работу верификацией списков пропавших.

Кроме того, по ее словам, еще одним направлением взаимодействия стала договоренность о взаимных посещениях военнопленных.

Лантратова также отметила, что сейчас известно более чем о 300 пропавших без вести жителях Курской области. При этом всех курян, которые находились в плену, удалось вернуть.

Накануне Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев планируют провести новый обмен пленными, который может состояться в ближайшее время.