Москва22 июлВести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поддерживает оперативный обмен информацией с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросам пропавших без вести. Об этом Лантратова заявила в интервью агентству ТАСС.
Нам удалось выстроить плотную коммуникацию с украинским омбудсменом. Мы регулярно находимся на связи. Договорились о запуске работы, как говорится, с чистого листа. Первое, что мы делаем, – мы обмениваемся списками без вести пропавших людейсообщила она
Омбудсмен пояснила, что после получения таких списков стороны оперативно проверяют, находятся ли указанные люди в плену или отсутствуют на территории Украины. Лантратова назвала эту работу верификацией списков пропавших.
Кроме того, по ее словам, еще одним направлением взаимодействия стала договоренность о взаимных посещениях военнопленных.
Лантратова также отметила, что сейчас известно более чем о 300 пропавших без вести жителях Курской области. При этом всех курян, которые находились в плену, удалось вернуть.
Накануне Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев планируют провести новый обмен пленными, который может состояться в ближайшее время.