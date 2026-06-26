Лантратова: остающиеся на Украине куряне смогут вернуться в недалеком будущем

Лантратова заверила, что оставшиеся на Украине куряне скоро смогут вернуться Лантратова: остающиеся на Украине куряне смогут вернуться в недалеком будущем

Москва26 июн Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила надежду, что в ближайшее время Россия вернет остающихся на Украине жителей Курской области.

Она отметила, что в ближайшие дни между Украиной и Россией может пройти новый обмен гражданскими лицами.

Надеюсь, что в ближайшее время и граждане Курской области, которые все еще находятся на территории Украины, будут дома сказала Лантратова журналистам

По какой формуле будет производиться обмен, омбудсмен не уточнила, однако заверила, что гуманитарный канал между сторонами сохраняется.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 160 на 160. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.