Лантратова заявила о подготовке к новому обмену с Киевом Лантратова: готовим обмен гражданскими лицами и военнопленными с Украиной

Москва8 июл Вести.Обмен гражданскими лицами и военнопленными между Россией и Украиной готовится. Точная дата не называется, чтобы не сорвать процесс, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, работа над ускорением процессов обмена военнопленными и гражданскими лицами не останавливается ни на день.

Мы (с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом - прим. ред​​​.) обменялись уже списками, отдельно гражданских, отдельно военнопленных. Готовим ближайший обмен, даты не называем, чтобы никто не сорвал сказала Лантратова

Последний раз Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами 28 июня по формуле семь на семь. Уточняется, что пятеро из вернувшихся в Россию – жители Курской области.