Лантратова раскрыла подробности коммуникаций с Украиной по военнопленным Лантратова: коммуникация с Украиной по пленным носит результативный характер

Москва26 июн Вести.Коммуникация между Россией и Украиной по военнопленным носит результативный характер. Об этом ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она сообщила, что в аппарат уполномоченного поступает обращение о пропавших без вести или военнопленных, все эти письма проходят верификацию.

Мы друг другу передаем списки. Если к нам в аппарат уполномоченного поступает обращение, что кто-то пропал без вести или находится в плену, то мы друг другу передаем эти письма, верифицируем их и тут же передаем полную информацию. Это облегчает процесс работы. Именно поэтому у нас сегодня уже следующий этап, следующий обмен состоялся 160 на 160. Результативная коммуникация, вполне понятная. Мы проговариваем сразу же все пункты переговоров, которые были в прошлый раз, и обозначаем какие-то новые вопросы, которые есть сказала Лантратова

Кроме того, омбудсмен поблагодарила Белоруссию, на территории которой состоялся обмен и проходили переговоры.

Добавлю от себя благодарность белорусской стороне за такую организацию процесса. Здесь состоялся этап переговоров. Здесь наших ребят и их ребят накормили, есть возможность переодеться добавила она

В пятницу, 26 июня, Россия вернула из плена 160 российских военнослужащих, взамен Украине было передано 160 пленных ВСУ.