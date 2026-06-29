Лантратова заявила, что при ее содействии удалось вернуть в РФ 550 военнопленных Лантратова: за время моей работы омбудсменом удалось вернуть в РФ 550 пленных

Москва29 июн Вести.За время работы на посту омбудсмена Яна Лантратова способствовала обмену 550 российских военнопленных. Об этом она рассказала в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине Дмитрием Лубинцом и договориться о самом главном помимо обмена военнопленных. Мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают рассказала Лантратова

Она добавила, что смогла добиться от Киева возвращения всех жителей Курской области, которые удерживались на территории Украины.

Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии … : удалось договориться, во-первых, о возвращении воссоединении семей мирных граждан. И самое главное, вот радостная для меня новость, Владимир Владимирович, удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома, у одного из них, молодого парня, как раз день рождения, как он сказал, второй мой день рождения рассказала Лантратова

Ранее Лантратова анонсировала новые обмены военнопленными с Украиной. По ее словам, они состоятся в "ближайшее время".