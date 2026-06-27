Москва27 июнВести.В ближайшее время должны состояться очередные обмены военнопленными с Украиной. Об этом ИС "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Она отметила, что канал, который выстраивается с украинской стороной по обмену с военнопленными и гражданскими, работает эффективно.
Мы договорились о том, что в ближайшее время мы все-таки будем совершать еще обмены военнопленными и воссоединять семьи. Мы обменялись списками уже. Сейчас начнется эта работа, и я надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся с позитивным результатомсказала Лантратова
Она также выразила благодарность белорусской стороне за содействие.
Поэтому я благодарна белорусской стороне, я благодарна тому, что это все произошлодобавила она
27 июня Лантратова сообщила о возвращении домой жителей Курской области, которые были захвачены в плен ВСУ. Вместе с ними, по словам уполномоченного по правам человека в РФ, из плена вернулись еще два жителя других регионов.