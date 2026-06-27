Лантратова: в ближайшее время будем совершать еще обмены и воссоединять семьи

Лантратова сообщила, что в ближайшее время состоятся новые обмены с Украиной Лантратова: в ближайшее время будем совершать еще обмены и воссоединять семьи

Москва27 июн Вести.В ближайшее время должны состояться очередные обмены военнопленными с Украиной. Об этом ИС "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она отметила, что канал, который выстраивается с украинской стороной по обмену с военнопленными и гражданскими, работает эффективно.

Мы договорились о том, что в ближайшее время мы все-таки будем совершать еще обмены военнопленными и воссоединять семьи. Мы обменялись списками уже. Сейчас начнется эта работа, и я надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся с позитивным результатом сказала Лантратова

Она также выразила благодарность белорусской стороне за содействие.

Поэтому я благодарна белорусской стороне, я благодарна тому, что это все произошло добавила она

27 июня Лантратова сообщила о возвращении домой жителей Курской области, которые были захвачены в плен ВСУ. Вместе с ними, по словам уполномоченного по правам человека в РФ, из плена вернулись еще два жителя других регионов.