Лантратова: Россия и Украина продолжат обмен пленными Лантратова: Россия и Украина продолжают работу по обмену военнопленными

Москва2 июл Вести.Россия и Украина проводят совместную работу для очередного обмена военнопленными, в том числе составляют списки пленных, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью "Известиям".

Работа по обменам продолжается. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали, это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь на скорый результат приводят "Известия" слова Лантратовой

За время работы на посту омбудсмена Лантратова способствовала обмену 550 российских военнопленных и смогла добиться возвращения всех жителей Курской области, которых Киев удерживал на украинской территории.