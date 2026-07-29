Лантратова сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной Лантратова: РФ и Украина ведут переговоры по новому обмену пленными

Москва29 июл Вести.Россия и Украина готовят новый обмен пленными. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В кулуарах Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов", который проходит в "Сенеже", Лантратова указала на продолжающуюся работу для возвращения пленных бойцов на родину.

Мы готовим ближайший обмен. Дату мы пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс сказала омбудсмен

Ранее она рассказала, что украинская сторона забирает из плена не всех своих граждан. По ее словам, Киев действует по избирательному принципу.

Последний обмен военнопленными состоялся 26 июня по формуле "160 на 160".