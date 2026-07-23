Лантратова рассказала об избирательном принципе Украины по обмену пленными Лантратова: Украина возвращает своих пленных по избирательному принципу

Москва23 июл Вести.Украинская сторона возвращает своих граждан из плена по избирательному принципу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее мнению, многие на Украине понимают, что в происходящих в стране событиях виновен киевский режим.

Я думаю, многие это понимают, потому что зачастую передаешь список [на обмен пленными], и из этого списка не всех забирают. Какой-то такой избирательный принцип: кого возьмем, кого не возьмем заявила омбудсмен

Ранее Лантратова отметила, что поддерживает оперативный обмен информацией с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросам пропавших без вести.