Омбудсмен Лантратова дает пленным ВСУ позвонить семьям со своего телефона Лантратова призналась, что дает пленным ВСУ позвонить семьям со своего телефона

Москва23 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала, что позволяет украинским военнопленным связаться со своими семьями с собственного телефона.

Омбудсмен отметила, что ведет активную работу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом по вопросам обмена пленными, поиску пропавших без вести и воссоединению семей. Эти контакты дают результат, подчеркнула она.

Хорошая у нас коммуникация сложилась. И то, что курские жители дома — это большая победа, а это значит, что коммуникация эта работает… Когда даю возможность позвонить с телефона своего, в том числе украинским военнопленным, когда я слышу, как они говорят со своими детьми, мне очень жаль детей. Так же, как жаль детей наших ребят, которые звонят с моего телефона, много видео есть в Интернете, это до слез, невозможно. Мне хочется, чтобы эти дети в будущем жили под мирным небом над головой сказала Лантратова

Российский омбудсмен также прокомментировала заявления украинского уполномоченного о насильственной мобилизации, заявив, что он стоит на стороне людей.