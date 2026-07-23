Лантратова рассказала о первом контакте с украинским омбудсменом Лубинцом Лантратова: мне удалось выстроить коммуникацию с омбудсменом Украины

Москва23 июл Вести.Уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой удалось выстроить диалог в новом формате с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она подчеркнула, что после назначения на должность сразу занялась этим вопросом.

Мне удалось выстроить коммуникацию с омбудсменом Украины. Дмитрий Лубинец. Мы познакомились с ним. Первая встреча была в формате видеосвязи. Когда мы обсудили, что с чистого листа мы начинаем новый формат работы, и сразу же договорились друг с другом о том, что есть политика, там все понятно. Взаимоотношений между странами нету никаких, а есть правозащита. Чтобы помогать людям в той или иной стране нам нужен конструктивный канал взаимодействия. Не как враг с врагом, а как люди рассказала Лантратова

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что поддерживает оперативный обмен информацией с украинским омбудсменом по вопросам пропавших без вести.