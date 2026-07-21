Лантратова рассказала о регулярных контактах с украинским омбудсменом Лубинцом Лантратова объяснила, как строится коммуникация с украинским омбудсменом

Москва21 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по мере необходимости, вплоть до ежедневных контактов. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По словам Лантратовой, у них бывают очные встречи во время обменов.

А в целом - контактируем либо по телефону, либо в формате видеосвязи. На самом деле коммуникация бывает, если что-то нужно, вплоть до того, что каждый день отметила уполномоченный по правам человека в РФ

При этом Лантратова подчеркнула, что обмен документами с украинским омбудсменом идет без проволочек.

Мы обмениваемся какими-то материалами, документами - оперативно, без бюрократической проволочки. Потому что к нам же обращаются по тем вопросам, когда нельзя медлить пояснила российский омбудсмен

Ранее Лантратова заявила, что новый обмен пленными с Украиной может произойти в ближайшее время. По ее словам, на данный момент идет утверждение списков - отдельно на военных и отдельно на гражданских лиц.

По мнению Лантратовой, задача уполномоченного по правам человека – помочь абсолютно каждому гражданину.