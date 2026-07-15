Москва15 июл Вести.Задача уполномоченного по правам человека – помочь абсолютно каждому гражданину. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала российский омбудсмен Яна Лантратова.

По ее словам, уполномоченный по правам человека может участвовать в процессе судебного дела, а также выйти с иском или с ходатайством о возбуждении либо административного, либо уголовного дела в отношении должностного лица.

Это очень большие серьезные полномочия, которые позволяют добиться справедливости. Потому, что задача уполномоченного – это помочь абсолютно каждому гражданину, который обратился. Особенность нашей страны, вот, наверное, чем мы отличаемся от многих других стран мира. Во-первых, то, что ни в одной другой стране мира нет такой духовной опоры, какая есть в нашей стране. А во-вторых, это вопрос гуманности и справедливости. Иногда мы можем посмотреть с той или иной ситуации, на проблему и помочь человеку в сложной жизненной ситуации. И здесь вот уникальность института гуманитарного – это командная работа сказала она

Ранее Лантратова заявила, что институт уполномоченного по правам человека в РФ осуществляет деятельность по пяти ключевым направлениям, среди которых работа с обращениями граждан, законотворчество, правовое просвещение, бесплатная юридическая помощь и взаимодействие с молодежным и экспертным советами.