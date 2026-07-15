Москва15 июл Вести.Институт уполномоченного по правам человека в РФ осуществляет деятельность по пяти ключевым направлениям, среди которых работа с обращениями граждан, законотворчество, правовое просвещение, бесплатная юридическая помощь и взаимодействие с молодежным и экспертным советами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

Институт уполномоченного по правам человека – это огромная команда. Это очень большой коллектив. Во-первых, у института есть пять направлений деятельности. Самая главная, самая основная задача – это работа с обращениями граждан. В год поступает 415 000 обращений. Если говорить по тому, что сейчас наиболее актуально для людей – это, конечно, тема специальной военной операции. Нужно понимать, что мы не просто работаем с людьми. Самое главное в институте – это прямой диалог с людьми. То есть это не та работа, где можно сидеть в кабинете и заниматься отписками. Это прямой диалог, это прямой контакт рассказала Лантратова

Омбудсмен сообщила, что из обращений граждан вытекает законотворческая деятельность.

Мы анализируем, почему так происходит, где пробел в законодательстве, правоприменительная практика, и, конечно, предлагаем и в правительство, и в Государственную думу те или иные инициативы, предложения. Надо отдать должное, в большинстве нормативно-правовых актов и законов наши инициативы учитываются сообщила Лантратова

Третьим важным направлением Лантратова назвала правовое просвещение.

Это вообще, на самом деле, касается всех категорий граждан. Особенно уязвимых категорий, ну, особенно, например, в период тотальной цифровизации. Мы видим, что происходит с правами человека в эпоху тотальной цифровизации. К нам обращается большое количество людей, которые пострадали от деятельности мошенников. Это в том числе и работа с детьми в школах, с молодежью, со студентами. Тем более, мы понимаем, какие угрозы сейчас существуют через сеть Интернет сказала Лантратова

Лантратова сообщила, что институт уполномоченного по правам человека также осуществляет бесплатную юридическую помощь.

В год, кстати, 60 000 человек проходят через консультирование. Мы работаем с Ассоциацией юристов России, с юридическими клиниками при вузах. Это действительно масштабная деятельность заявила Лантратова

Кроме того, по словам омбудсмена, при уполномоченном по правам человека в РФ работают молодежный совет и экспертный совет.

Вот здесь очень важно, он работает по разным направлениям деятельности – тем сферам, в которых работает и сам уполномоченный по правам человека. Это гражданское общество, на которое мы опираемся. И вообще, когда меня назначали на должность, с трибуны Государственной думы я говорила о том, что я буду опираться на институты гражданского общества – это для меня большая поддержка рассказала Лантратова

Яна Лантратова была назначена уполномоченным по правам человека РФ 14 мая 2026 года. Решение принималось на пленарном заседании Госдумы. Кандидатуру Лантратовой поддержал 301 депутат, против проголосовали четыре человека, а воздержались – двое.