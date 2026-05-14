Москва14 мая Вести.Безусловным приоритетом на новой должности будет поддержка участников специальной военной операции. Об этом ИС "Вести" заявила новый уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Она отметила важные направления в работе уполномоченного.

Конечно, безусловным приоритетом для меня была и будет поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Большое количество обращений, которые ко мне приходило. Я за этот год проехала 46 регионов, уезжала в дальние города, поселки, территории. И люди приходили прямо большими группами на приемы, скажу честно, иногда и по 8 часов приходилось принимать людей, находить пути решения в их вопросах. Большая работа по военнопленным, по защите прав наших граждан, приграничных и новых территориях. Очень ключевая важная задача - это работа с обращениями граждан сказала она

Ранее сообщалось, что Яна Лантратова стала новым уполномоченным по правам человека в России.

Свой голос за Лантратову отдал 301 депутат, против проголосовали четыре человека, а воздержались — двое.