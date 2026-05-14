Москва14 маяВести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью ИС "Вести" отметил трудолюбие и работоспособность нового уполномоченного по правам человека России Яны Лантратовой.
Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека России. Она принесла присягу прямо на заседании. Кандидатуру Лантратовой, председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы, выдвинула фракция "Справедливая Россия".
Она пахарь, она молодая красивая женщина, но она пашет за десятерых мужиков. Столько командировок, столько помощи людям, как она, мало кто оказывает. Она – один из самых эффективных депутатов Госдумысказал Миронов
Всего на должность рассматривались три кандидатуры. Свои голоса за Лантратову отдал 301 депутат.
Ранее этот пост более десяти лет занимала Татьяна Москалькова. Она пожелала новому омбудсмену мужества и стойкости.