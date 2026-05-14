Сергей Миронов отметил трудолюбие нового омбудсмена Яны Лантратовой

Москва14 мая Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью ИС "Вести" отметил трудолюбие и работоспособность нового уполномоченного по правам человека России Яны Лантратовой.

Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека России. Она принесла присягу прямо на заседании. Кандидатуру Лантратовой, председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы, выдвинула фракция "Справедливая Россия".

Она пахарь, она молодая красивая женщина, но она пашет за десятерых мужиков. Столько командировок, столько помощи людям, как она, мало кто оказывает. Она – один из самых эффективных депутатов Госдумы сказал Миронов

Всего на должность рассматривались три кандидатуры. Свои голоса за Лантратову отдал 301 депутат.

Ранее этот пост более десяти лет занимала Татьяна Москалькова. Она пожелала новому омбудсмену мужества и стойкости.