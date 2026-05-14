Москалькова призналась, что рада за Лантратову, сменившую ее на посту Москалькова заявила, что рада назначению Лантратовой

Москва14 мая Вести.Экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в комментарии ИС "Вести" заявила, что рада за назначение Яны Латратовой, сменившей ее на посту.

Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 года по апрель 2026 года.

10 лет очень интересной, тревожной, очень трудной жизни. И с другой стороны это радость за молодую женщину, которая сегодня взяла на себя эту миссию послушания, эту очень непростую ношу. И я рада, что есть преемственность поколений сказала она

В четверг, 14 мая, Яна Лантратова назначена уполномоченным по правам человека РФ. Свой голос за Лантратову отдал 301 депутат Госдумы РФ, против проголосовали четыре человека, а воздержались — двое.